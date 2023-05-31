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белорусские пограничники пытались задобрить украинцев борщом: в ГПСУ отреагировали

белорусские пограничники пытались задобрить украинцев борщом: в ГПСУ отреагировали

Киев • УНН

 • 1370155 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Пограничники режима диктатора лукашенко попытались заманить на свою сторону украинцев своим "белорусским борщом". Они через громкоговоритель транслировали аудиообращение возле пограничного пункта с Украиной. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на видео Государственной пограничной службы Украины.

Детали

На записи женский голос на украинском языке рассказывает о том, что борщ – "уникальное блюдо восточнославянской кухни" и что "ничего подобного нет в европейских кухнях".

При этом отмечается, что между белорусским и украинским борщом есть небольшие отличия: в украинский борщ принято добавлять фасоль, а в белорусский – больше картофеля.

"И когда вам больше не из чего будет готовить ваш борщ, переходите на нашу сторону – попробуйте наш белорусский борщ. Не пожалеете", – призывает женский голос.

Судя по видео, запись транслировали возле пограничного поста на реке Желонь.

Дополнение

Украинские пограничники не замедлили с ответом.

"Ваш борщ очень отличается от нашего. Потому что сейчас белорусский борщ скорее похож на РОССИЙСКИЕ ЩИ, даже если вы добавляете туда больше картофеля. Он совсем не тот самый, как это было до момента, когда для его приготовления вы использовали нож, который вонзили в спину украинцев", – говорится в ответе ГПСУ.

Ранее

ГПСУ обнародовали видео, где их дрон зафиксировал, как белорусские пограничники пытались переместить автомобиль вручную.

Впоследствии украинские пограничники сообщили, что благодаря шуточному видеоролику, обнародованному ими накануне, главного пограничника беларуси сняли с должности.

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