Після жартівливого відеоролика українських прикордонників злетів з посади голова прикордонної служби білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Українські прикордонники повідомили, що завдяки жартівливому відеоролику, оприлюдненому ними напередодні, головного прикордонника білорусі зняли з посади. Про це ідеться у повідомленні ДПСУ у Telegram, пише УНН.
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"лукашенку на очі потрапив наш вчорашній ролик з білоруськими прикордонниками. Жорстке кадрове рішення не забарилося: з посади злетів прєдсєдатєль їхньої прикордонної служби – генерал анатолій лаппо! Крісло займе костянтин молостов, до речі, уродженець росєї!" - вказали у ДПСУ.
"Обіцяємо, що і надалі будемо добросовісно фіксувати «досягнення» ваших підлеглих", - додали у відомстві.
Контекст
Нарадедодні ДПСУ оприлюднили відео, де їхній дрон зафіксував, як білоруські прикордонники намагалися перемістити автомобіль вручну.