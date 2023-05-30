Після жартівливого відеоролика українських прикордонників злетів з посади голова прикордонної служби білорусі

Цитата

"лукашенку на очі потрапив наш вчорашній ролик з білоруськими прикордонниками. Жорстке кадрове рішення не забарилося: з посади злетів прєдсєдатєль їхньої прикордонної служби – генерал анатолій лаппо! Крісло займе костянтин молостов, до речі, уродженець росєї!" - вказали у ДПСУ.

"Обіцяємо, що і надалі будемо добросовісно фіксувати «досягнення» ваших підлеглих", - додали у відомстві.

Контекст

Нарадедодні ДПСУ оприлюднили відео, де їхній дрон зафіксував, як білоруські прикордонники намагалися перемістити автомобіль вручну.