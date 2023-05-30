После шуточного видеоролика украинских пограничников слетел с должности глава пограничной службы беларуси

Цитата

"лукашенко на глаза попался наш вчерашний ролик с белорусскими пограничниками. Жесткое кадровое решение не заставило себя ждать: с должности слетел председатель их пограничной службы – генерал анатолий лаппо! Кресло займет константин молостов, кстати, уроженец россии!" - указали в ГПСУ.

"Обещаем, что и в дальнейшем будем добросовестно фиксировать «достижения» ваших подчиненных", - добавили в ведомстве.

Контекст

Накануне ГПСУ обнародовали видео, где их дрон зафиксировал, как белорусские пограничники пытались переместить автомобиль вручную.