После шуточного видеоролика украинских пограничников слетел с должности глава пограничной службы беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Украинские пограничники сообщили, что благодаря шуточному видеоролику, обнародованному ими накануне, главного пограничника беларуси сняли с должности. Об этом говорится в сообщении ГПСУ в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"лукашенко на глаза попался наш вчерашний ролик с белорусскими пограничниками. Жесткое кадровое решение не заставило себя ждать: с должности слетел председатель их пограничной службы – генерал анатолий лаппо! Кресло займет константин молостов, кстати, уроженец россии!" - указали в ГПСУ.
"Обещаем, что и в дальнейшем будем добросовестно фиксировать «достижения» ваших подчиненных", - добавили в ведомстве.
Контекст
Накануне ГПСУ обнародовали видео, где их дрон зафиксировал, как белорусские пограничники пытались переместить автомобиль вручную.