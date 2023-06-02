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"Ваш борщ схожий на російські щі": українські прикордонники відповіли білорусам на заклик переходити на їхній бік

"Ваш борщ схожий на російські щі": українські прикордонники відповіли білорусам на заклик переходити на їхній бік

Київ • УНН

 • 883583 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Українські прикордонники відповіли білоруським “колегам” на заклик переходити на їхній бік. Вони записали звернення білоруською мовою, в якому пояснюється, що нині білоруський борщ став надто схожим на російські щі. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Цитата

“Ми дали можливість білоруським памєжнікам прослухати відповідь на їхнє порівняння українського та білоруського борщу. Білорусам також радимо змінити "інгредієнти" і стати вільним народом, а не насильно ув’язненими. А якщо у них раптом виникли складнощі з розумінням білоруської мови – замислитися і вчити ї”, - заявили в ДПСУ.

Деталі

Також українські воїни спростували схожість українського та білоруського борщів. І нагадали білоруським прикордонникам, що цей "братський" народ добровільно став колонією рф і втратив право називатися "братами", коли "встромив українському народу ніж у спину", долучившись до російської агресії проти України.

Нагадаємо

Раніше білоруські прикордонники спробували заманити на свій бік українців своїм "білоруським борщем". Вони через гучномовець транслювали аудіозвернення біля прикордонного пункту з Україною, в якому закликати спробувати білоруський борщ.

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