"Ваш борщ схожий на російські щі": українські прикордонники відповіли білорусам на заклик переходити на їхній бік

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“Ми дали можливість білоруським памєжнікам прослухати відповідь на їхнє порівняння українського та білоруського борщу. Білорусам також радимо змінити "інгредієнти" і стати вільним народом, а не насильно ув’язненими. А якщо у них раптом виникли складнощі з розумінням білоруської мови – замислитися і вчити ї”, - заявили в ДПСУ.

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Також українські воїни спростували схожість українського та білоруського борщів. І нагадали білоруським прикордонникам, що цей "братський" народ добровільно став колонією рф і втратив право називатися "братами", коли "встромив українському народу ніж у спину", долучившись до російської агресії проти України.

Нагадаємо

Раніше білоруські прикордонники спробували заманити на свій бік українців своїм "білоруським борщем". Вони через гучномовець транслювали аудіозвернення біля прикордонного пункту з Україною, в якому закликати спробувати білоруський борщ.



