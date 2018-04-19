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Стоимость автомобильных перевозок товаров в Украине вдвое больше, чем в ЕС

Киев • УНН

 • 11978 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Украине стоимость перевозок товаров и грузов автомобильным транспортом вдвое превышает стоимость таких перевозок в ЕС. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме отметил член команды поддержки реформ при Мининфраструктуры Виктор Загреба, передает корреспондент УНН.

Стоимость автомобильных перевозок товаров в Украине вдвое больше, чем в ЕС

"Как показало исследование Всемирного банка, в Украине стоимость перевозок (автомобильных, - ред.) товаров и грузов вдвое больше, чем в ЕС", - сообщил Загреба.

Как уточнил он, одной из целей Логистической стратегии Украины, которая сейчас проходит последний этап визирования и вскоре будет обнародована, является уменьшение стоимости перевозок.

"Это уменьшит цены на товары, от чего выиграют как простые украинцы, бизнес, так и экономика государства", - сказал он.

Как сообщал УНН, Министерство инфраструктуры Украины запускает систему электронной выдачи и учета одноразовых разрешений на осуществление грузовых автомобильных перевозок. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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