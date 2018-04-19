Вартість автомобільних перевезень товарів в Україні удвічі більша, ніж в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В Україні вартість перевезень товарів та вантажів автомобільним транспортом удвічі перевищує вартість таких перевезень у ЄС. Про це на III Українському інфраструктурному форумі зазначив член команди підтримки реформ при Мінінфраструктури Віктор Загреба, передає кореспондент УНН.
"Як показало дослідження Світового банку, в Україні вартість перевезень (автомобільних, - ред.) товарів та вантажів удвічі більша, ніж у ЄС", - повідомив Загреба.
Як уточнив він, однією з цілей Логістичної стратегії України, яка наразі проходить останній етап візування та незабаром буде оприлюднена, є зменшення вартості перевезень.
"Це зменшить ціни на товари, від чого виграють як прості українці, бізнес, так і економіка держави", - сказав він.
Як повідомляв УНН, Міністерство інфраструктури України запускає систему електронної видачі та обліку одноразових дозволів на здійснення вантажних автомобільних перевезень. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.