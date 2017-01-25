Грузовой поезд пытается таранить блокпост ветеранов АТО на железной дороге Луганск-Попасная - нардеп

"Грузовой поезд несмотря на все предупреждения пытается таранить блокпост с ветеранами и народными депутатами Украины", - написал С.Семенченко.

Как сообщал УНН, ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск-Лисичанск-Попасная.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР".