Грузовой поезд пытается таранить блокпост ветеранов АТО на железной дороге Луганск-Попасная - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Грузовой поезд, несмотря на все предупреждения, пытается таранить блокпост с ветеранами АТО на железной дороге Луганск-Попасная. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Семен Семенченко, передает УНН.
"Грузовой поезд несмотря на все предупреждения пытается таранить блокпост с ветеранами и народными депутатами Украины", - написал С.Семенченко.
Как сообщал УНН, ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск-Лисичанск-Попасная.
Напомним, 26 декабря ветераны АТО заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР".