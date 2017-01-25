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Вантажний потяг намагається таранити блокпост ветеранів АТО на залізниці Луганськ-Попасна - нардеп

Київ • УНН

 • 10988 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Вантажний потяг, незважаючи на всі попередження, намагається таранити блокпост з ветеранами АТО на залізниці Луганськ-Попасна. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Семен Семенченко, передає УНН.

"Вантажний потяг незважаючи на всі попередження намагається таранити блокпост з ветеранами та народними депутатами України", - написав С.Семенченко.

Як повідомляв УНН, ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупантами. Заблокована залізниця Луганськ - Лисичанськ - Попасна.

Нагадаємо, 26 грудня ветерани АТО заявили про початок економічної блокади так званих "ЛНР/ДНР".

Українські Національні Новини

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