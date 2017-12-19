Грузовики начали постепенно пускать в Киев

"С 10:00 19 декабря начался постепенный запуск крупногабаритного транспорта через столицу. Всем коммунальным службам, предприятиям и физическим лицам, за которыми закреплены здания и территории, поручено приступить к очистке крыш от снега и наледи, предварительно оградив соответствующие места", - сообщили в пресс-службе по итогам заседания городского оперативного штаба по ликвидации непогоды.

Вместе с тем, во время заседания штаба принято решение продолжить практику ограничения въезда фур и грузовиков в город в случае ухудшения погодных условий. При необходимости на пропускных пунктах в столицу будут развернуты палатки для обогрева водителей, добавили в КГГА.

Напомним, в Киев пришла метеорологическая зима.