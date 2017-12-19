Вантажівки почали поступово пускати до Києва

"Із 10:00 19 грудня розпочався поступовий запуск великогабаритного транспорту через столицю. Усім комунальним службам, підприємствам та фізичним особам, за якими закріплені будівлі й території, доручено приступити до очищення дахів від снігу й накрижень, попередньо огородивши відповідні місця", - повідомили у прес-службі за підсумками засідання міського оперативного штабу з ліквідації негоди.

Разом із тим, під час засідання штабу прийняте рішення продовжити практику обмеження в'їзду фур та вантажівок у місто у разі погіршення погодних умов. За необхідності на пропускних пунктах у столицю будуть розгорнуті намети для обігріву водіїв, додали у КМДА.

Нагадаємо, до Києва прийшла метеорологічна зима.