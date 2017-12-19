Вантажівки почали поступово пускати до Києва

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Із 10:00 вівторка розпочався поступовий запуск великогабаритного транспорту через столицю. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.

"Із 10:00 19 грудня розпочався поступовий запуск великогабаритного транспорту через столицю. Усім комунальним службам, підприємствам та фізичним особам, за якими закріплені будівлі й території, доручено приступити до очищення дахів від снігу й накрижень, попередньо огородивши відповідні місця", - повідомили у прес-службі за підсумками засідання міського оперативного штабу з ліквідації негоди.

Разом із тим, під час засідання штабу прийняте рішення продовжити практику обмеження в'їзду фур та вантажівок у місто у разі погіршення погодних умов. За необхідності на пропускних пунктах у столицю будуть розгорнуті намети для обігріву водіїв, додали у КМДА.

Нагадаємо, до Києва прийшла метеорологічна зима.

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