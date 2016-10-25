Грузовик, который перекинулся на Ровенщине, вез львовский мусор в столицу
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 25 октября. УНН. Водитель грузовика, который сегодня перевернулся в Ровенской области, с львовской регистрацией перевозил мусор в Киев. Об этом корреспонденту УНН отметила руководитель отдела коммуникации управления НП в Ровенской области Галина Сернивка.
По ее словам, 41-летний водитель работает на предприятие, которое занимается грузовыми перевозками.
"Мужчина патрульным рассказал, что должен был отвезти мусор в столицу. Документы на груз пока не проверили, так как грузовик еще не достали из кювета ", - подчеркнула Г.Сернивка.
Как сообщал УНН, сегодня в 8 утра вблизи райцентра Дубно на трассе Киев-Чоп перевернулся грузовик с львовским мусором. У фуры лопнуло колесо, поэтому она слетела в кювет . Никто не пострадал.