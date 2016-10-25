Вантажівка, яка перекинулася на Рівненщині, везла львівське сміття до столиці
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Водій вантажівки, яка сьогодні перекинулася на Рівненщині, з львівською реєстрацією перевозив сміття до Києва. Про це кореспонденту УНН зазначила керівник відділу комунікації управління НП у Рівненській області Галина Сернівка.
За її словами, 41-річний водій працює на підприємство, яке займається вантажними перевезеннями.
“Чоловік патрульним розповів, що мав відвезти сміття до столиці. Документи на вантаж поки не перевірили, бо вантажівку ще не дістали з кювету”, — наголосила Г.Сернівка.
Як повідомляв УНН, сьогодні о 8-й ранку поблизу райцентра Дубно на трасі Київ-Чоп перекинулася вантажівка із львівським сміттям. У фури лопнуло колесо, тому вона злетіла в кювет. Ніхто не постраждав.