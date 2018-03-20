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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 24220 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 11:47 • 81366 просмотра

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Грузовик в Луганской области столкнулся с железнодорожным локомотивом

Грузовик в Луганской области столкнулся с железнодорожным локомотивом

Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 20 марта. УНН. В Луганской области, на железнодорожном переезде, в районе пгт. Троицкое произошло столкновение автомобиля "КАМАЗ" с локомотивом пригородного сообщения "Станица-Луганская-Лантративка". Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Луганской области, передает УНН.

"38-летний водитель грузовика на железнодорожном переезде проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на пути, где именно в то время двигался локомотив", - говорится в сообщении.

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В результате аварии погибших и пострадавших нет. Водителю автомобиля придется объяснять правоохранителям, почему он нарушил правила дорожного движения.

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