Вантажівка на Луганщині зіткнулася із залізничним локомотивом
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 20 березня. УНН. У Луганській області, на залізничному переїзді, в районі смт. Троїцьке сталося зіткнення автомобіля “КАМАЗ” з локомотивом приміського сполучення “Станиця-Луганська —Лантратівка”. Про це повідомляють у прес-службі ГУНП в Луганській області, передає УНН.
“38-річний водій вантажівки на залізному переїзді проігнорував червоний сигнал світлофору і виїхав на колії, де саме в той час рухався локомотив”, — зазначено у повідомлені.
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У результаті аварії загиблих та постраждалих немає. Водієві автомобіля доведеться поясняти правоохоронцям, чому він порушив правила дорожнього руху.