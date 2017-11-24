Вандалы осквернили памятник советскому маршалу в Праге

Как отмечается, на памятник красной краской нанесли года "1956", "1961", "1968" и "2017". В полиции рассказали, что расследуют это дело.

Издание пишет, что в 1956 году Конев возглавил подавление венгерского восстания, 1961 г. указали из-за возведения Берлинской стены, 1968 год - ввод войск в Чехословакию. 2017 могли написать через повышенного внимания к фигуре Конева в последние недели.

Так, представители местной администрации планируют установить к памятнику дополнительные таблички, на которых укажут не только заслуги советского маршала, но и его причастность к событиям в Венгрии 1956 года и в Чехословакии в 1968 году.

Напомним, российское посольство в Молдове призвал тщательно расследовать инцидент с осквернением памятника поэту Александру Пушкину в городе Фалешты.