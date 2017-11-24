Вандалы осквернили памятник советскому маршалу в Праге

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 5469 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 14524 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 15429 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 88995 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 80406 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 92201 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121584 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115834 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146715 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107448 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Вандалы осквернили памятник советскому маршалу в Праге

Вандалы осквернили памятник советскому маршалу в Праге

Киев  •  УНН

 • 11974 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В пражском районе Дейвице вандалы испортили памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает издание iDNES.cz, передает УНН.

Как отмечается, на памятник красной краской нанесли года "1956", "1961", "1968" и "2017". В полиции рассказали, что расследуют это дело.

Издание пишет, что в 1956 году Конев возглавил подавление венгерского восстания, 1961 г. указали из-за возведения Берлинской стены, 1968 год - ввод войск в Чехословакию. 2017 могли написать через повышенного внимания к фигуре Конева в последние недели.

Так, представители местной администрации планируют установить к памятнику дополнительные таблички, на которых укажут не только заслуги советского маршала, но и его причастность к событиям в Венгрии 1956 года и в Чехословакии в 1968 году.

Напомним, российское посольство в Молдове призвал тщательно расследовать инцидент с осквернением памятника поэту Александру Пушкину в городе Фалешты.

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