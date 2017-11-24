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Вандали осквернили пам'ятник радянським маршалу в Празі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У празькому районі Дейвіце вандали зіпсували пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву. Про це повідомляє видання iDNES.cz, передає УНН.

Як зазначається, на пам'ятник червоною фарбою нанесли роки "1956", "1961", "1968" і "2017". У поліції розповіли, що розслідують цю справу.

Видання пише, що 1956 року Конєв очолив придушення угорського повстання, 1961 рік вказали через зведення Берлінської стіни, 1968 рік - введення військ до Чехословаччини. 2017 рік могли написати через підвищеної уваги до фігури Конєва в останні тижні.

Так, представники місцевої адміністрації планують встановити до пам'ятника додаткові таблички, на яких вкажуть не тільки заслуги радянського маршала, але і його причетність до подій в Угорщині 1956 року і в Чехословаччині в 1968 році.

Нагадаємо, російське посольство в Молдові закликало ретельно розслідувати інцидент з оскверненням пам'ятника поетові Олександру Пушкіну в місті Фалешти.

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