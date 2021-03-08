Вакцинированных от COVID-19 в Украине уже около 18 000

КИЕВ. 8 марта. УНН. В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже 17 947 человек, больше всего — в Донецкой области, меньше всего — на Закарпатье. За минувшие сутки, в частности, прививали 910 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал верифицированного Минздравом проекта “Коронавирус Инфо”.