Вакцинированных от COVID-19 в Украине уже около 18 000
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже 17 947 человек, больше всего — в Донецкой области, меньше всего — на Закарпатье. За минувшие сутки, в частности, прививали 910 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал верифицированного Минздравом проекта “Коронавирус Инфо”.
Цитата
“910 человек привито против COVID-19 в сутки 7 марта 2021 года в Украине. С начала кампании привито 17 947 человек, из них получили 1 дозу — 17 947 человек”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что за сутки наибольшее количество привитых зафиксированно в Донецкой области (240 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (2 180 прививок), наименьшее — в Закарпатской области (324 прививки).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
-
- Винницкая область — 10 прививок;
-
- Волынская область — 20 прививок;
-
- Днепропетровская область — 40 прививок;
-
- Донецкая область — 240 прививок;
-
- Закарпатская область — 10 прививок;
-
- Запорожская область — 10 прививок;
-
- Киевская область — 60 прививок;
-
- Луганская область — 180 прививок;
-
- Львовская область — 90 прививок;
-
- Одесская область — 40 прививок;
-
- Полтавская область — 30 прививок;
-
- Тернопольская область — 40 прививок;
-
- Харьковская область — 50 прививок;
-
- Хмельницкая область — 30 прививок;
-
- Черновицкая область — 20 прививок;
-
- Черкасская область — 40 прививок.
-
Дополнение
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca.
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Грузовой самолет рейсом TK6289 Стамбул — Киев авиакомпании Turkish Cargo сел в аэропорту в Украине в 11:07. Однако, вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.
Ситуация с вакцинами от COVID-19 в Украине
Между тем министр здравоохранения Максим Степанов объявил 5 февраля, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. 22 февраля в Минздраве также отметили, что Степанов договорился о дополнительных 5 млн доз вакцины Novavax.
В то же время Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Украина может получить 16 миллионов доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX. Ожидается, что бесплатно.
На сегодня известно, что в Украине должны поставить 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того ожидается, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.
Сейчас заявки на регистрацию в Украине подали вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac. Зарегистрировали уже Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca.