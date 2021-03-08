Вакцинованих від COVID-19 в Україні вже близько 18 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже 17 947 людей, найбільше — на Донеччині, найменше — на Закарпатті. За минулу добу, зокрема, щепили 910 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал верифікованого МОЗ проекту “Коронавірус інфо”.
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“910 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 7 березня 2021 року в Україні. Від початку кампанії щеплено 17 947 осіб, з них отримали 1 дозу — 17 947 осіб” — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (240 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (2 180 щеплень), найменша — у Закарпатській області (324 щеплення).
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
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- Вінницька область — 10 щеплень;
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- Волинська область — 20 щеплень;
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- Дніпропетровська область — 40 щеплень;
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- Донецька область — 240 щеплень;
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- Закарпатська область — 10 щеплень;
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- Запорізька область — 10 щеплень;
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- Київська область — 60 щеплень;
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- Луганська область — 180 щеплень;
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- Львівська область — 90 щеплень;
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- Одеська область — 40 щеплень;
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- Полтавська область — 30 щеплень;
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- Тернопільська область — 40 щеплень;
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- Харківська область — 50 щеплень;
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- Хмельницька область — 30 щеплень;
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- Чернівецька область — 20 щеплень;
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- Черкаська область — 40 щеплень.
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Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca.
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вантажний літак рейсом TK6289 Стамбул — Київ авіакомпанії Turkish Cargo сів в аеропорту в Україні об 11:07. Однак, вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.
Ситуація з вакцинами від COVID-19 в Україні
Тим часом міністр охорони здоров’я Максим Степанов оголосив 5 лютого, що Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca і Novavax. 22 лютого у МОЗ також вказали, що Степанов домовився про додаткові 5 млн доз вакцини Novavax.
Водночас Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX. Україна може отримати 16 мільйонів доз вакцини від COVID-19 за ініціативою COVAX. Очікується, що безплатно.
На сьогодні відомо, що в Україну повинні поставити 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX. Окрім того очікується, що в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
Наразі заявки на реєстрацію в Україні подали вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac. Зареєстрували вже Pfizer/BioNTech та Oxford/AstraZeneca.