Вакцинованих від COVID-19 в Україні вже близько 18 тисяч

КИЇВ. 8 березня. УНН. В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже 17 947 людей, найбільше — на Донеччині, найменше — на Закарпатті. За минулу добу, зокрема, щепили 910 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал верифікованого МОЗ проекту “Коронавірус інфо”.