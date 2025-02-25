Вакцинация снижает риск длительного течения Covid у детей и не вызывает внезапной смерти - отчет

Новые результаты научного исследования опровергают утверждение, которое приобрело популярность в социальных сетях и среди групп, выступающих против вакцинации.

Передает УНН со ссылкой на JAMA Network Open и американский центр профилактики заболеваний (CDC).

Вакцины против COVID-19 снижают риск длительного течения COVID на 57-73% у детей и подростков. Об этом утверждают ученые основываясь на результатах исследования, в ходе которого сравнили, как часто у вакцинированных и невакцинированных детей развивались симптомы длительного течения COVID.

Справка

Заражение коронавирусом SARS-2 менее опасно для детей (без предыдущих заболеваний), чем для пожилых и очень пожилых людей. Однако даже у молодых людей после угасания инфекции иногда возникают постгострические симптомы, то есть симптомы, которые врачи классифицируют как лонг-ковид.

Как проходило и что показало исследование

В Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) набрали 622 девочек и мальчиков, в от 5 до 17 лет, для долгосрочного исследования. В период с июля 2021 года по сентябрь 2022 года они имели по крайней мере один диагноз Covid-19, подтвержденный с помощью ПЦР-теста.

Затем детей регулярно опрашивали до мая 2023 года. У 28 детей появились временные симптомы Лонг-Ковида после того, как первичная инфекция утихла, у остальных - нет.

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Специалисты отмечают, что даже легкие случаи могут привести к длительному COVID, по словам авторов первого исследования.

Длительный COVID затронет до 3% детей, инфицированных SARS-CoV-2. Это процент будет иметь симптомы, которые продолжаются или развиваются через четыре или более недель после начальной фазы инфекции.

Поскольку десятки миллионов детей инфицируются пандемическим вирусом, большое количество из них рискует заболеть.

В своем исследовании ученые дифференцировали детей в зависимости от того, были ли они вакцинированы.

Было показано, что вакцинация снизила риск развития хотя бы одного симптома длительного ковида на 57 процентов. При наличии двух и более симптомов риск был еще ниже на 73 процента. - информирует CDC.

Наши результаты свидетельствуют о том, что дети должны быть в курсе текущих рекомендаций по вакцинации против COVID-19, поскольку вакцинация не только защищает от тяжелой болезни COVID-19, но и защищает от [длительного COVID-19] - подытоживают авторы.

Прививки от COVID не вызывают внезапной смерти

Еще одно важное исследование, опубликованное в журнале JAMA Network, предоставило больше данных о том, что ежегодные прививки не связаны с внезапной остановкой сердца или внезапной сердечной смертью у молодых спортсменов - утверждение, которое приобрело популярность в социальных сетях и среди антивакцинальных групп во время острой фазы пандемии.

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Хотя предыдущие анализы не смогли найти связь между вакцинами против COVID-19 и внезапной сердечной смертью, новое исследование применило более широкий подход. Исследование под руководством исследователей из Университета Вашингтона изучало, изменилось ли количество внезапных остановок сердца (РСС) и внезапных сердечных смертей (ВСС) среди молодых спортсменов во время пандемии (2020-2022).

Ученые собрали медицинские записи и отчеты о вскрытиях трупов спортсменов молодежи, средней школы, средней школы, клуба, колледжа или профессиональных уровней.

Всего было 387 случаев, без статистически значимой разницы в количестве случаев за годы до пандемии (203) по сравнению с количеством случаев во время пандемии (184).

Это когортное исследование не выявило увеличения SCA/SCD у молодых спортсменов, которые соревнуются в США во время пандемии COVID-19. Отчеты, которые утверждают обратное, переоценивают сердечно-сосудистый риск инфекции COVID-19, вакцинации и миокардита - подытоживают авторы.

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