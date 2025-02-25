Вакцинация снижает риск длительного течения Covid у детей и не вызывает внезапной смерти - отчет

ukenru
Эксклюзив
Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году
09:33 • 18758 просмотра

Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах
09:27 • 23528 просмотра

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico
07:49 • 65741 просмотра

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

Эксклюзив
Почему новая одежда из магазина требует стирки - объяснение эксперта
06:30 • 100183 просмотра

Почему новая одежда из магазина требует стирки - объяснение эксперта

Эксклюзив
Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий
05:50 • 102094 просмотра

Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
24 февраля, 18:46 • 125445 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
24 февраля, 18:31 • 114851 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 109785 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 105825 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
24 февраля, 15:03 • 98788 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

25 февраля, 03:20 • 101668 просмотра
Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

25 февраля, 03:29 • 102793 просмотра
Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

25 февраля, 03:55 • 101474 просмотра
Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах

Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах

04:12 • 52455 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

06:48 • 101298 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

06:48 • 101298 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 169569 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 249263 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 253150 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 227929 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

08:04 • 41397 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 125291 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 141147 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 121270 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 172032 просмотра
Актуальное
Вакцинация снижает риск длительного течения Covid у детей и не вызывает внезапной смерти - отчет

Вакцинация снижает риск длительного течения Covid у детей и не вызывает внезапной смерти - отчет

Киев  •  УНН

 • 6908 просмотра

Read in English

Вакцинация снижает риск длительного COVID у детей на 57-73%. Исследование также опровергает связь между вакцинами и внезапной сердечной смертью у молодых спортсменов.

Новые результаты научного исследования опровергают утверждение, которое приобрело популярность в социальных сетях и среди групп, выступающих против вакцинации.

Передает УНН со ссылкой на JAMA Network Open и американский центр профилактики заболеваний (CDC).

Вакцины против COVID-19 снижают риск длительного течения COVID на 57-73% у детей и подростков. Об этом утверждают ученые основываясь на результатах исследования, в ходе которого сравнили, как часто у вакцинированных и невакцинированных детей развивались симптомы длительного течения COVID.

Справка

Заражение коронавирусом SARS-2 менее опасно для детей (без предыдущих заболеваний), чем для пожилых и очень пожилых людей. Однако даже у молодых людей после угасания инфекции иногда возникают постгострические симптомы, то есть симптомы, которые врачи классифицируют как лонг-ковид.

Как проходило и что показало исследование

В Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) набрали 622 девочек и мальчиков, в от 5 до 17 лет, для долгосрочного исследования. В период с июля 2021 года по сентябрь 2022 года они имели по крайней мере один диагноз Covid-19, подтвержденный с помощью ПЦР-теста.

Затем детей регулярно опрашивали до мая 2023 года. У 28 детей появились временные симптомы Лонг-Ковида после того, как первичная инфекция утихла, у остальных - нет.

Доверие к вакцинации растет: 64,7% украинцев поддерживают прививки14.02.25, 18:26 • 28380 просмотров

Специалисты отмечают, что даже легкие случаи могут привести к длительному COVID, по словам авторов первого исследования.

Длительный COVID затронет до 3% детей, инфицированных SARS-CoV-2. Это процент будет иметь симптомы, которые продолжаются или развиваются через четыре или более недель после начальной фазы инфекции.

Поскольку десятки миллионов детей инфицируются пандемическим вирусом, большое количество из них рискует заболеть.

В своем исследовании ученые дифференцировали детей в зависимости от того, были ли они вакцинированы.

Было показано, что вакцинация снизила риск развития хотя бы одного симптома длительного ковида на 57 процентов. При наличии двух и более симптомов риск был еще ниже на 73 процента.

- информирует CDC.

Наши результаты свидетельствуют о том, что дети должны быть в курсе текущих рекомендаций по вакцинации против COVID-19, поскольку вакцинация не только защищает от тяжелой болезни COVID-19, но и защищает от [длительного COVID-19]

- подытоживают авторы.

Прививки от COVID не вызывают внезапной смерти

Еще одно важное исследование, опубликованное в журнале JAMA Network, предоставило больше данных о том, что ежегодные прививки не связаны с внезапной остановкой сердца или внезапной сердечной смертью у молодых спортсменов - утверждение, которое приобрело популярность в социальных сетях и среди антивакцинальных групп во время острой фазы пандемии.

Трамп отменяет обязательную COVID-вакцинацию в учебных заведениях США15.02.25, 08:36 • 36760 просмотров

Хотя предыдущие анализы не смогли найти связь между вакцинами против COVID-19 и внезапной сердечной смертью, новое исследование применило более широкий подход. Исследование под руководством исследователей из Университета Вашингтона изучало, изменилось ли количество внезапных остановок сердца (РСС) и внезапных сердечных смертей (ВСС) среди молодых спортсменов во время пандемии (2020-2022).

Ученые собрали медицинские записи и отчеты о вскрытиях трупов спортсменов молодежи, средней школы, средней школы, клуба, колледжа или профессиональных уровней.

Всего было 387 случаев, без статистически значимой разницы в количестве случаев за годы до пандемии (203) по сравнению с количеством случаев во время пандемии (184).

Это когортное исследование не выявило увеличения SCA/SCD у молодых спортсменов, которые соревнуются в США во время пандемии COVID-19. Отчеты, которые утверждают обратное, переоценивают сердечно-сосудистый риск инфекции COVID-19, вакцинации и миокардита

- подытоживают авторы.

Ковид напоминает о себе: правительство утвердило решение о специализированных больницах при карантине13.08.24, 12:54 • 19480 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЗдоровьеНовости Мира
tsentri-po-kontrolyu-i-profilaktike-zabolevaniiЦентры по контролю и профилактике заболеваний
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы