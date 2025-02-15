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Трамп отменяет обязательную COVID-вакцинацию в учебных заведениях США

Трамп отменяет обязательную COVID-вакцинацию в учебных заведениях США

Киев  •  УНН

 • 4997 просмотра

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Дональд Трамп подписал указ о запрете требовать вакцинацию от COVID-19 в школах и колледжах, финансируемых из федерального бюджета. Белый дом объясняет это необходимостью обеспечить равный доступ к образованию.

Трамп запретил обязательную вакцинацию от COVID-19 в школах и колледжах. Об этом сообщает Официальный канал быстрого реагирования Белого дома Трампа 47 в Х, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий требовать вакцинацию против COVID-19 в учебных заведениях, которые получают финансирование из федерального бюджета. В Белом доме заявили, что обязательная иммунизация может ограничить доступ к образованию. 

Данные обещания, сдержанные обещания

- говорится в сообщении.

Политика Трампа в отношении вакцинации получила еще больше внимания после назначения Роберта Ф. Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения. Это очередной шаг администрации Трампа в отмене требований по вакцинации.

Напомним,

Ранее в США были отменены ограничения для иммигрантов, подающих заявления на грин-карту, а также восстановлены на службе военные, уволенные за отказ от прививки. 

США отменят требование вакцинации от Covid-19 для международных путешественников с 11 мая02.05.23, 18:26 • 1075920 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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