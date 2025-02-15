Трамп отменяет обязательную COVID-вакцинацию в учебных заведениях США

Трамп запретил обязательную вакцинацию от COVID-19 в школах и колледжах. Об этом сообщает Официальный канал быстрого реагирования Белого дома Трампа 47 в Х, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий требовать вакцинацию против COVID-19 в учебных заведениях, которые получают финансирование из федерального бюджета. В Белом доме заявили, что обязательная иммунизация может ограничить доступ к образованию.

Данные обещания, сдержанные обещания - говорится в сообщении.

Политика Трампа в отношении вакцинации получила еще больше внимания после назначения Роберта Ф. Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения. Это очередной шаг администрации Трампа в отмене требований по вакцинации.

Напомним,

Ранее в США были отменены ограничения для иммигрантов, подающих заявления на грин-карту, а также восстановлены на службе военные, уволенные за отказ от прививки.

США отменят требование вакцинации от Covid-19 для международных путешественников с 11 мая