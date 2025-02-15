Трамп отменяет обязательную COVID-вакцинацию в учебных заведениях США
Киев • УНН
Дональд Трамп подписал указ о запрете требовать вакцинацию от COVID-19 в школах и колледжах, финансируемых из федерального бюджета. Белый дом объясняет это необходимостью обеспечить равный доступ к образованию.
Трамп запретил обязательную вакцинацию от COVID-19 в школах и колледжах. Об этом сообщает Официальный канал быстрого реагирования Белого дома Трампа 47 в Х, передает УНН.
Детали
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий требовать вакцинацию против COVID-19 в учебных заведениях, которые получают финансирование из федерального бюджета. В Белом доме заявили, что обязательная иммунизация может ограничить доступ к образованию.
Данные обещания, сдержанные обещания
Политика Трампа в отношении вакцинации получила еще больше внимания после назначения Роберта Ф. Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения. Это очередной шаг администрации Трампа в отмене требований по вакцинации.
Напомним,
Ранее в США были отменены ограничения для иммигрантов, подающих заявления на грин-карту, а также восстановлены на службе военные, уволенные за отказ от прививки.
США отменят требование вакцинации от Covid-19 для международных путешественников с 11 мая02.05.23, 18:26 • 1075920 просмотров