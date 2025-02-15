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Трамп скасовує обов'язкову COVID-вакцинацію у навчальних закладах США

Трамп скасовує обов'язкову COVID-вакцинацію у навчальних закладах США

Київ • УНН

 • 36950 перегляди

Дональд Трамп підписав указ про заборону вимагати вакцинацію від COVID-19 у школах та коледжах, що фінансуються з федерального бюджету. Білий дім пояснює це потребою забезпечити рівний доступ до освіти.

Трамп заборонив обов’язкову вакцинацію від COVID-19 у школах та коледжах. Про це повідомляє Офіційний канал швидкого реагування Білого дому Трампа 47 у Х, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що забороняє вимагати вакцинацію проти COVID-19 у навчальних закладах, які отримують фінансування з федерального бюджету. У Білому домі заявили, що обов’язкова імунізація може обмежити доступ до освіти. 

Дані обіцянки, дотримані обіцянки

- йдеться в повідомленні.

Політика Трампа щодо вакцинації отримала ще більше уваги після призначення Роберта Ф. Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я. Це черговий крок адміністрації Трампа у скасуванні вимог щодо вакцинації.

Нагадаємо

Раніше у США були скасовані обмеження для іммігрантів, які подають заяви на грін-карту, а також відновлено на службі військових, звільнених за відмову від щеплення. 

США скасують вимогу вакцинації від Covid-19 для міжнародних мандрівників з 11 травня02.05.23, 18:26 • 1075952 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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