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США скасують вимогу вакцинації від Covid-19 для міжнародних мандрівників з 11 травня

США скасують вимогу вакцинації від Covid-19 для міжнародних мандрівників з 11 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Білий дім у понеділок оголосив про відміну 11 травня вимог щодо вакцинації для мандрівників до Сполучених Штатів та для державних службовців у найбільшій економіці світу, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні ми оголошуємо, що адміністрація скасує вимоги до вакцини проти Covid-19 для федеральних службовців, федеральних підрядників та міжнародних авіапасажирів наприкінці дня 11 травня, того ж дня, коли закінчиться надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У США від Covid-19 померло понад мільйон людей. Проте Білий дім зазначив, що пандемію було майже зупинено, що призвело до зняття урядом обмежень, запроваджених ще в ті часи, коли хвороба спустошувала цілі громади та призводила до паралізуючих економічних зупинок.

"З січня 2021 року смертність від Covid-19 знизилася на 95%, а кількість госпіталізацій скоротилася майже на 91%. У всьому світі смертність від Covid-19 знаходиться на найнижчому рівні від початку пандемії", - йдеться у заяві.

За даними Білого дому, "потреби у вакцинах сприяли вакцинації по всій країні, а наша ширша кампанія з вакцинації врятувала мільйони життів".

Додамо

У той час як вимога підтвердження вакцинації від Covid для іноземців, які сідають на рейси до США, відображала практику багатьох країн, приписи уряду країни про вакцинацію іноді викликали запеклу політичну реакцію всередині країни.

Окрім скасування правил вакцинації, президент Джо Байден оголосив у квітні, що він офіційно закликає до припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я, яка понад три роки лежала в основі низки надзвичайних урядових заходів.

Серед них щедре фінансування безкоштовного тестування на Covid та вакцинації по всій країні.

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