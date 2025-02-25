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Вакцинація знижує ризик тривалого перебігу Covid у дітей і не спричиняє раптової смерті - звіт

Вакцинація знижує ризик тривалого перебігу Covid у дітей і не спричиняє раптової смерті - звіт

Київ • УНН

 • 27691 перегляди

Вакцинація знижує ризик тривалого COVID у дітей на 57-73%. Дослідження також спростовує зв'язок між вакцинами та раптовою серцевою смертю у молодих спортсменів.

Нові результати наукового дослідженя спростовують твердження, яке набуло популярності в соціальних мережах і серед груп, які виступають проти вакцинації.

Передає УНН із посиланням на JAMA Network Open та американський центр профілактики захворювань (CDC).

Вакцини проти COVID-19 знижують ризик тривалого перебігу COVID на 57-73% у дітей та підлітків. Про це стверджують вчені ґрунтуючись на результатах дослідження, під час якого порівняли, як часто у вакцинованих та невакцинованих дітей розвивалися симптоми тривалого перебігу COVID.

Довідка

Зараження коронавірусом SARS-2 є менш небезпечним для дітей (без попередніх захворювань), ніж для людей похилого та дуже похилого віку. Однак навіть у молодих людей після згасання інфекції іноді виникають постгострі симптоми, тобто симптоми, які лікарі класифікують як лонг-Ковід.

Як проходило і що показало дослідження

У Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) набрали 622 дівчаток і хлопчиків, у від 5 до 17 років, для довгострокового дослідження. В період з липня 2021 року по вересень 2022 року вони мали принаймні один діагноз Covid-19, підтверджений за допомогою ПЛР-тесту.

Потім дітей регулярно опитували до травня 2023 року. У 28 дітей з'явилися тимчасові симптоми Лонг-Ковіду після того, як первинна інфекція вщухла, у решти - ні.

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Фахівці зазначають, що навіть легкі випадки можуть призвести до тривалого COVID, за словами авторів першого дослідження.

Тривалий COVID зачепить до 3% дітей, інфікованих SARS-CoV-2. Це відсоток матиме симптоми, які продовжуються або розвиваються через чотири або більше тижнів після початкової фази інфекції.

Оскільки десятки мільйонів дітей інфікуються пандемічним вірусом, велика кількість із них ризикує захворіти.

У своєму дослідженні учені диференціювали дітей залежно від того, чи були вони вакциновані.

Було показано, що вакцинація знизила ризик розвитку хоча б одного симптому тривалого ковіду на 57 відсотків. За наявності двох і більше симптомів ризик був ще нижчим на 73 відсотки.

- інформує CDC.

Наші результати свідчать про те, що діти повинні бути в курсі поточних рекомендацій щодо вакцинації проти COVID-19, оскільки вакцинація не тільки захищає від важкої хвороби COVID-19, але й захищає від [тривалого COVID-19]

- підсумовують автори.

Щеплення від COVID не спричиняють раптової смерті

Ще одне важливе дослідження, опубліковане в журналі JAMA Network, надало більше даних про те, що щорічні щеплення не пов'язані з раптовою зупинкою серця або раптовою серцевою смертю у молодих спортсменів - твердження, яке набуло популярності в соціальних мережах і серед антивакцинальних груп під час гострої фази пандемії.

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Хоча попередні аналізи не змогли знайти зв’язок між вакцинами проти COVID-19 і раптовою серцевою смертю, нове дослідження застосувало ширший підхід. Дослідження під керівництвом дослідників з Університету Вашингтона вивчало, чи змінилася кількість раптових зупинок серця (РСС) і раптових серцевих смертей (ССС) серед молодих спортсменів під час пандемії (2020–2022).

Вчені зібрали медичні записи та звіти про розтини трупів спортсменів молоді, середньої школи, середньої школи, клубу, коледжу або професійних рівнів.

Загалом було 387 випадків, без статистично значущої різниці в кількості випадків за роки до пандемії (203) порівняно з кількістю випадків під час пандемії (184).

Це когортне дослідження не виявило збільшення SCA/SCD у молодих спортсменів, які змагаються в США під час пандемії COVID-19. Звіти, які стверджують протилежне, переоцінюють серцево-судинний ризик інфекції COVID-19, вакцинації та міокардиту

- підсумовують автори.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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