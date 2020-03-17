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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105715 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108567 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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ВАКС обязал экс-директора "Киевоблпропангаза" носить электронный браслет

Киев  •  УНН

 • 7625 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства бывшему директору ООО "Киевоблпропангаз" Константину Дьячкову. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"В субботу, 14 марта, следственная судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения в виде личного обязательства бывшему директору ООО "Киевоблпропангаз". Он также обязан носить электронное средство контроля (браслет). Срок действия меры пресечения - до 5 мая 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Также, на подозреваемого возложены дополнительные обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следовенному судье, в суд по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; сдать на хранение детективам Национального антикоррупционного бюро Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

"Прокурор просил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 10,5 млн грн, утверждая, что подозреваемый действовал в составе преступной организации с умыслом на завладение сжиженным газом", - отмечается в сообщении.

Так, экс-директора ООО "Киевоблпропангаз" подозревают в завладении путем злоупотребления служебным положением сжиженным газом ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" в составе преступной организации; составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, а также внесении в официальные документы заведомо ложных сведений и умышленном уклонении от уплаты налогов.

Напомним, участника преступной группировки Кирюшина арестовали на 45 дней.

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