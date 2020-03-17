ВАКС обязал экс-директора "Киевоблпропангаза" носить электронный браслет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства бывшему директору ООО "Киевоблпропангаз" Константину Дьячкову. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"В субботу, 14 марта, следственная судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения в виде личного обязательства бывшему директору ООО "Киевоблпропангаз". Он также обязан носить электронное средство контроля (браслет). Срок действия меры пресечения - до 5 мая 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
Также, на подозреваемого возложены дополнительные обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следовенному судье, в суд по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; сдать на хранение детективам Национального антикоррупционного бюро Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
"Прокурор просил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 10,5 млн грн, утверждая, что подозреваемый действовал в составе преступной организации с умыслом на завладение сжиженным газом", - отмечается в сообщении.
Так, экс-директора ООО "Киевоблпропангаз" подозревают в завладении путем злоупотребления служебным положением сжиженным газом ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" в составе преступной организации; составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, а также внесении в официальные документы заведомо ложных сведений и умышленном уклонении от уплаты налогов.
Напомним, участника преступной группировки Кирюшина арестовали на 45 дней.