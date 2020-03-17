ВАКС зобов'язав ексдиректора "Київоблпропангазу" носити електронний браслет
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання колишньому директорові ТОВ “Київоблпропангаз” Костянтину Дьячкову. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“У суботу, 14 березня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання колишньому директорові ТОВ “Київоблпропангаз”. Він також зобов’язаний носити електронний засіб контролю (браслет). Термін дії запобіжного заходу — до 5 травня 2020 року включно“, - йдеться в повідомленні.
Також, на підозрюваного покладено додаткові обов’язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання детективам Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
“Прокурор просив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у сумі 10,5 млн грн, стверджуючи, що підозрюваний діяв у складі злочинної організації з умислом на заволодіння скрапленим газом”, — зазначається в повідомленні.
Так, ексдиректора ТОВ “Київоблпропангаз” підозрюють у заволодінні шляхом зловживання службовим становищем скрапленим газом ПАТ “Укргазвидобування” і ПАТ “Укрнафта” у складі злочинної організації; складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та умисному ухиленні від сплати податків.
Нагадаємо, учасника злочинного угруповання Кирюшина арештували на 45 днів.