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ВАКС увеличил залог бизнесмену Кауфману до более 159 млн грн

ВАКС увеличил залог бизнесмену Кауфману до более 159 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд увеличил размер залога бизнесмену Борису Кауфману с 129 012 000 грн до 159 012 000 грн. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Постолюк сообщила, что ВАКС увеличил бизнесмену размер залога на 30 тыс. грн, то есть до 159 012 000 грн.

Дополнение

В декабре 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины отправил бизнесмена Бориса Кауфмана под стражу с возможностью внесения залога в 129 млн грн.

Добавим

Следствием установлено, что с осени 2021 года участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжение средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка. Фактически преступная организация держала под контролем все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые и обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления.

Действия бизнесмена Бориса Кауфмана и бывшего народного депутата Украины (IV созыва), которых следствие считает организаторами преступной схемы, квалифицированы по ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Их доверенному лицу инкриминируется ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 369 УК Украины.

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