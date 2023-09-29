ВАКС увеличил залог бизнесмену Кауфману до более 159 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд увеличил размер залога бизнесмену Борису Кауфману с 129 012 000 грн до 159 012 000 грн. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
Постолюк сообщила, что ВАКС увеличил бизнесмену размер залога на 30 тыс. грн, то есть до 159 012 000 грн.
Дополнение
В декабре 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины отправил бизнесмена Бориса Кауфмана под стражу с возможностью внесения залога в 129 млн грн.
Добавим
Следствием установлено, что с осени 2021 года участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжение средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка. Фактически преступная организация держала под контролем все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые и обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления.
Действия бизнесмена Бориса Кауфмана и бывшего народного депутата Украины (IV созыва), которых следствие считает организаторами преступной схемы, квалифицированы по ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Их доверенному лицу инкриминируется ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 369 УК Украины.