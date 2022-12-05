В Одесі викрили нову злочинну організацію: затримано бізнесмена Кауфмана
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Детективи НАБУ затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації, яка взяла під контроль Одеську міську раду та бюджет міста. Про це повідомляє САП, передає УНН.
Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться, зокрема, про бізнесмена Бориса Кауфмана.
Цитата
«5 грудня 2022 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації, яка контролювала посадовців Одеської міської ради, та вчиненні інших корупційних злочинів. Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369 КК України», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що слідством установлено, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку.
«Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування», - зазначається в повідомленні.
В САП повідомляють, що на сьогодні викрито двох організаторів злочинної схеми та їхню довірену особу. Наразі встановлюються інші причетні до діяльності цієї злочинної організації.
Доповнення
У 2021 році повідомлялося, що одеський підприємець Борис Кауфман став найбагатшим з чотирьох одеських бізнесменів, які потрапили в список 100 найбагатших людей України.