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Борис Кауфман став найбагатшим одеситом за версією журналу "Фокус"

Борис Кауфман став найбагатшим одеситом за версією журналу "Фокус"

Київ • УНН

 • 36321 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Одеський підприємець Борис Кауфман став найбагатшим з чотирьох одеських бізнесменів, які потрапили в список 100 найбагатших людей України, опублікований журналом "Фокус", пише УНН.

У списку найбагатших людей країни 47-річний бізнесмен посів 36-ме місце зі статками в 320 млн дол. Як зазначає "Фокус", основне джерело доходів одеського бізнесмена Бориса Кауфмана - як зазначено, "монополіст" українського тютюнового ринку дистриб'юторська компанія "Тедіс Україна" . Її роздрібна мережа має в своєму складі близько 45 тис. точок по всій Україні. У 2020 році компанія отримала 244,5 млн грн чистого прибутку, що на 31% менше, ніж роком раніше. Однією із значущих подій для "Тедіс Україна" в 2020 році стало визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України щодо накладення на компанію 3,4 млрд грн штрафу за антиконкурентні узгоджені дії. Окрім тютюнового ринку, інтереси Кауфмана поширюються на нерухомість та інфраструктуру. Зокрема, пов'язаним з ним компаніям приписують контроль над міжнародним аеропортом "Одеса" і столичним "Президент-Готелем". Окрім того, Кауфмана називають близьким бізнес-партнером мера Одеси Труханова і звинувачують у відчуженні знаменитого одеського торгово-готельного комплексу "Пасаж".

На 71-му місці списку перебуває активний забудовник Аднан Ківан зі статком у 183 млн дол. Йому належить компанія Kadorr Group, яка побудувала 49 будинків. Ще 14 перебувають у процесі будівництва. Житлові комплекси Kadorr будує переважно в Одесі, поблизу морського узбережжя. У лютому 2021 року Державіаслужба подала на Kadorr Group позов, звинувативши в тому, що один з її ЖК буде розташований дуже близько до аеродрому. Але Київський окружний адмінсуд в липні відмовив Державіаслужбі в задоволенні позову. Аднан Ківан - не в фаворитах мера Одеси Геннадія Труханова. Той заявляє, що частина об'єктів девелопер будує незаконно.

77-е місце розділили брати Єгор Гребенніков і Андрій Ставніцер - співвласники компаній ТІС і MV Cargo. Бізнес-інтереси братів Єгора Гребеннікова і Андрія Ставніцера сконцентровані на портовій сфері та логістиці. Їх головні активи - компанії ТІС і MV Cargo. За 2020 рік ТІС перевалив 36,6 млн т вантажів, що на 10,9% більше, ніж в 2019-му. Частково бізнес братів належить іншим бізнесменам - "ТІС-Зерно" та "ТІС-Міндобрива", як зазначено, "контролює росіянин Олексій Федоричев".

За даними "Фокуса", три перших місця списку зайняли Рінат Ахметов, Вадим Новінський і Віктор Пінчук. Ігор Коломойський на шостому місці, а Петро Порошенко на сьомому.

Відзначимо, що в списку чимало людей, що мають стосунок до Одеси і регіону. Наприклад, Петро Порошенко, який займає 7-е місце в списку "Фокус" зі статками у 1,53 млрд дол., народився в місті Болград Одеської області. IT-підприємець Влад Яценко, який перебуває на 9-му місці списку зі статками у 1,3 млрд дол., Ву дитинстві жив в місті Южне під Одесою. Партнер Ігоря Коломойського Ігор Палиця (27-е місце) з 2014 по 2015 рік обіймав посаду голови Одеської ОДА. Мільйонери брати Суркіси, які перебувают на 35-му місці списку, є уродженцями Одеси.

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