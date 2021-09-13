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Борис Кауфман стал самым богатым одесситом по версии журнала “Фокус”

Борис Кауфман стал самым богатым одесситом по версии журнала “Фокус”

Киев  •  УНН

 • 36316 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Одесский предприниматель Борис Кауфман стал самым богатым из четырех одесских бизнесменов, попавших в список 100 богатейших людей Украины, опубликованный журналом "Фокус", пишет УНН.

В списке богатейших людей страны 47-летний бизнесмен занял 36-ое место с состоянием в 320 млн долл. Как отмечает “Фокус”, основной источник доходов одесского бизнесмена Бориса Кауфмана — как указано, "монополист" украинского табачного рынка дистрибьюторская компания “Тедис Украина”. Ее розничная сеть имеет в своем составе около 45 тыс. точек по всей Украине. В 2020 году компания получила 244,5 млн грн чистой прибыли, что на 31% меньше, чем годом ранее. Одним из значимых событий для “Тедис Украина” в 2020 году стало признание недействительным решения Антимонопольного комитета Украины относительно наложения на компанию 3,4 млрд грн штрафа за антиконкурентные согласованные действия. Кроме табачного рынка, интересы Кауфмана распространяются на недвижимость и инфраструктуру. В частности, связанным с ним компаниям приписывают контроль над международным аэропортом “Одесса” и столичным “Президент-Отелем”. Кроме того, Кауфмана называют близким бизнес-партнером мэра Одессы Труханова и обвиняют в отчуждении знаменитого одесского торгово-гостиничного комплекса “Пассаж”.

На 71-м месте списка находится активный застройщик Аднан Киван с состоянием в 183 млн долл. Ему принадлежит компания Kadorr Group, которая построила 49 домов. Еще 14 находятся в процессе строительства. Жилые комплексы Kadorr строит преимущественно в Одессе, вблизи морского побережья. В феврале 2021 года Госавиаслужба подала на Kadorr Group иск, обвинив в том, что один из ее ЖК будет расположен слишком близко к аэродрому. Но Киевский окружной админсуд в июле отказал Госавиаслужбе в удовлетворении иска. Аднан Киван — не в фаворитах мэра Одессы Геннадия Труханова. Тот заявляет, что часть объектов девелопер строит незаконно.

77-е место разделили братья Егор Гребенников и Андрей Ставницер — совладельцы компаний ТИС и MV Cargo. Бизнес-интересы братьев Егора Гребенникова и Андрея Ставницера сконцентрированы в портовой сфере и логистике. Их главные активы — компании ТИС и MV Cargo. За 2020 год ТИС перевалил 36,6 млн т грузов, что на 10,9% больше, чем в 2019-м. Частично бизнес братьев принадлежит другим бизнесменам — “ТИС-Зерно” и “ТИС-Минудобрения”, как указано, "контролирует россиянин Алексей Федоричев".

По данным “Фокуса”, три первых места списка заняли Ринат Ахметов, Вадим Новинский и Виктор Пинчук. Игорь Коломойский на шестом месте, а Петр Порошенко на седьмом.

Отметим, что в списке немало людей, имеющих отношение к Одессе и региону. Например, Петр Порошенко, занимающий 7-е место в списке “Фокус” с состоянием в 1,53 млрд долл., родился в городе Болград Одесской области. IT-предприниматель Влад Яценко, находящийся на 9-ом месте списка с состоянием в 1,3 млрд долл., в детстве жил в городе Южный под Одессой. Партнер Игоря Коломойского Игорь Палица (27-ое место) с 2014 по 2015 годы занимал должность председателя Одесской ОГА. Миллионеры братья Суркисы, находящиеся на 35-м месте списка, являются уроженцами Одессы.

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