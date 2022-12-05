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В Одессе разоблачили новую преступную организацию: задержан бизнесмен Кауфман

В Одессе разоблачили новую преступную организацию: задержан бизнесмен Кауфман

Киев • УНН

 • 897569 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Детективы НАБУ задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации, взявшей под контроль Одесский городской совет и бюджет города. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет, в частности, о бизнесмене Борисе Кауфмане.

Цитата

"5 декабря 2022 года при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации, которая контролировала должностных лиц Одесского городского совета, и совершении других коррупционных преступлений. Предварительная правовая квалификация по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что следствием установлено, что с осени 2021 г. участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжение средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка.

"Фактически преступная организация держала под контролем все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые и обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления", - отмечается в сообщении.

В САП сообщают, что на сегодняшний день разоблачены два организатора преступной схемы и их доверенное лицо. В настоящее время устанавливаются другие причастные к деятельности этой преступной организации.

Дополнение

В 2021 году сообщалось, что одесский предприниматель Борис Кауфман стал самым богатым из четырех одесских бизнесменов, попавших в список 100 самых богатых людей Украины.

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