ВАКС відправив бізнесмена Бориса Кауфмана під варту і визначив заставу в 129 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд України відправив бізнесмена Бориса Кауфмана під варту з можливістю внесення застави в 129 млн грн, передає УНН.
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Як повідомили у САП, 7 грудня слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 129 млн грн застави бізнесмену, який є співорганізатором злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради, бюджетні витрати міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини.
Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про Бориса Кауфмана.
Додамо, що у разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
- не відлучатися з м. Києва та м. Одеси без дозволу детектива, прокурора чи суду;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
- здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
- носити електронний засіб контролю (браслет).
Додамо
Слідством установлено, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку. Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування.
Дії бізнесмена Бориса Кауфмана та колишнього народного депутата України (IV скликання), яких слідство вважає організаторами злочинної схеми, кваліфіковані за ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 КК України. Їхній довіреній особі інкриміновано ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 369 КК України.
Розслідування триває.