ВАКС отправил бизнесмена Бориса Кауфмана под стражу и определил залог в 129 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд Украины отправил бизнесмена Бориса Кауфмана под стражу с возможностью внесения залога в 129 млн грн, передает УНН.
Детали
Как сообщили в САП, 7 декабря следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 129 млн грн залога бизнесмену, который является соорганизатором преступной организации, которая держала на контроле чиновников Одесского городского совета, бюджетные расходы города, деятельность местных коммунальных предприятий и совершала другие коррупционные преступления.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Борисе Кауфмане.
Добавим, что в случае внесения залога на подозреваемого будут возложены следующие обязанности:
– прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или в суд;
– не отлучаться из г. Киева и г. Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда;
– сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы;
– воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
– сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу;
– носить электронное средство контроля (браслет).
Добавим
Следствием установлено, что с осени 2021 г. участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжение средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка. Фактически преступная организация контролировала все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления.
Действия бизнесмена Бориса Кауфмана и бывшего народного депутата Украины (IV созыва), которых следствие считает организаторами преступной схемы, квалифицированные по ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Их доверенному лицу инкриминировано ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 369 УК Украины.
Расследование продолжается.