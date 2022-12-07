ВАКС отправил бизнесмена Бориса Кауфмана под стражу и определил залог в 129 млн грн

Детали

Как сообщили в САП, 7 декабря следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 129 млн грн залога бизнесмену, который является соорганизатором преступной организации, которая держала на контроле чиновников Одесского городского совета, бюджетные расходы города, деятельность местных коммунальных предприятий и совершала другие коррупционные преступления.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Борисе Кауфмане.

Добавим, что в случае внесения залога на подозреваемого будут возложены следующие обязанности:

– прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или в суд;

– не отлучаться из г. Киева и г. Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда;

– сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы;

– воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

– сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу;

– носить электронное средство контроля (браслет).

Добавим

Следствием установлено, что с осени 2021 г. участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжение средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка. Фактически преступная организация контролировала все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления.

Действия бизнесмена Бориса Кауфмана и бывшего народного депутата Украины (IV созыва), которых следствие считает организаторами преступной схемы, квалифицированные по ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Их доверенному лицу инкриминировано ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Расследование продолжается.