ВАКС збільшив заставу бізнесмену Кауфману до понад 159 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд збільшив розмір застави бізнесмену Борису Кауфману з 129 012 000 грн до 159 012 000 грн. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.
Постолюк повідомила, що ВАКС збільшив бізнесмену розмір застави на 30 тис. грн, тобто до 159 012 000 грн.
Доповнення
В грудні 2022 року Вищий антикорупційний суд України відправив бізнесмена Бориса Кауфмана під варту з можливістю внесення застави в 129 млн грн.
Додамо
Слідством установлено, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку. Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування.
Дії бізнесмена Бориса Кауфмана та колишнього народного депутата України (IV скликання), яких слідство вважає організаторами злочинної схеми, кваліфіковані за ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 КК України. Їхній довіреній особі інкриміновано ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 369 КК України.