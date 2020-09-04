ВАКС отпустил под залог экс-судью хозяйственного суда Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд применил к бывшей судье хозяйственного суда Харьковской области меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 600 грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"В четверг, 3 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к бывшей судье хозяйственного суда Харьковской области меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 600 грн", - говорится в сообщении.
Также на подозреваемую положили процессуальные обязанности: прибывать к детективам НАБУ, прокурорам САП, следственному судье, суд по первому требованию; не отлучаться из Харькова без разрешения детективов НАБУ, прокуроров САП и суда; сообщать детектива НАБУ, прокурору САП об изменении своего места жительства и работы; сдать на хранение в Государственную миграционную службы Украины все свои паспорта для выезда за границу и все другие документы, дающие право на выезд из Украины; воздерживаться от общения со свидетелем в данном уголовном производстве.
Сообщается, что срок действия обязанностей - до 25 сентября 2020 года.
Отмечается, что ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды.
Напомним, экс-судью и адвоката подозревают в незаконной легализации столичной недвижимости на более чем 200 млн грн.