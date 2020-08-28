Екссуддю та адвоката підозрюють у незаконній легалізації столичної нерухомості на понад 200 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Київською прокуратурою повідомлено про підозру колишньому судді районного суду Херсонської області та адвокату, які незаконного легалізували об’єкти нерухомості у Києві на суму понад 200 млн грн, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби прокуратури Києва.
“... повідомлено про підозру колишньому судді районного суду Херсонської області та адвокату за фактами легалізації незаконно відчужених об’єктів нерухомості державної, комунальної та приватної власності та винесення завідомо неправосудного рішення”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що колишній суддя та адвокат діяли у змові з учасниками злочинної організації, які підробили документи і заволоділи об’єктами нерухомості державної, комунальної та приватної власності у м. Києві на суму понад 200 млн гривень. Досудове розслідування відносно 7 членів цієї групи вже завершено.
Окрім того, один із суддів районного суду Херсонської області за попередньою змовою з адвокатом, використовуючи своє службове становище ухвалив рішення про зміну права власності на багатомільйонні об’єкти нерухомості на користь іншої особи без достатніх доказів.
“За результатами розслідування прокурорами Київської місцевої прокуратури № 7 колишньому судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 375 КК України та за дорученням прокурора м. Києва повідомлено про підозру адвокату за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 ККУ”, — йдеться у повідомленні.
За позовами прокуратури частину незаконно відчужених об’єктів на суму понад 111 млн грн вже повернуто територіальній громаді міста Києва. На решту майна накладено арешт та вживаються заходи щодо його повернення належним власникам.
Нагадаємо, у Києві завершили слідство стосовно злочинної організації “реєстраторів” і суддів, які підозрюються у заволодінні землею і приміщеннями на понад 200 млн грн.