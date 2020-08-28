Экс-судью и адвоката подозревают в незаконной легализации столичной недвижимости на более чем 200 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Киевской прокуратурой сообщено о подозрении бывшему судье районного суда Херсонской области и адвокату, которые незаконного легализовали объекты недвижимости в Киеве на сумму более 200 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.
"... сообщено о подозрении бывшему судье районного суда Херсонской области и адвокату по фактам легализации незаконно отчужденных объектов недвижимости государственной, коммунальной и частной собственности и вынесение заведомо неправосудного решения", - говорится в сообщении.
Установлено, что бывший судья и адвокат действовали в сговоре с участниками преступной организации, подделали документы и завладели объектами недвижимости государственной, коммунальной и частной собственности в г. Киеве на сумму более 200 млн гривен. Досудебное расследование в отношении 7 членов этой группы уже завершено.
Кроме того, один из судей районного суда Херсонской области по предварительному сговору с адвокатом, используя свое служебное положение принял решение об изменении права собственности на многомиллионные объекты недвижимости в пользу другого лица без достаточных доказательств.
"По результатам расследования прокурорами Киевской местной прокуратуры № 7 бывшему судье сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 375 УК Украины и по поручению прокурора г. Киева сообщено о подозрении адвокату по ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 УК", - говорится в сообщении.
По искам прокуратуры часть незаконно отчужденных объектов на сумму более 111 млн грн уже возвращено территориальной общине города Киева. На остальное имущество наложен арест и принимаются меры по его возвращению надлежащим владельцам.
Напомним, в Киеве завершили следствие в отношении преступной организации "регистраторов" и судей, которые подозреваются в завладении землей и помещениями на более 200 млн грн.