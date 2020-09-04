ВАКС відпустив під заставу екссуддю господарського суду Харківщини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд застосував до колишньої судді господарського суду Харківської області запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. 600 грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"У четвер, 3 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до колишньої судді господарського суду Харківської області запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис 600 грн", - йдеться в повідомленні.
Також на підозрювану поклали процесуальні обов’язки: прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися з Харкова без дозволу детективів НАБУ, прокурорів САП та суду; повідомляти детектива НАБУ, прокурора САП про зміну свого місця проживання та роботи; здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України; утримуватися від спілкування зі свідком у даному кримінальному провадженні.
Повідомляється, що строк дії обов’язків – до 25 вересня 2020 року.
Зазначається, що її підозрюють у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди.
Нагадаємо, екссуддю та адвоката підозрюють у незаконній легалізації столичної нерухомості на понад 200 млн грн.