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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 15612 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116205 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 121963 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120339 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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ВАКС начал исследование доказательств по делу экс-руководителя ГПЗКУ

ВАКС начал исследование доказательств по делу экс-руководителя ГПЗКУ

Киев  •  УНН

 • 13612 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Высший антикоррупционный суд начал исследование доказательств по делу в отношении экс-руководителя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) и двух директоров других обществ, обвиняемых в растрате более 88 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

“На заседании, которое состоялось 9 января 2020 года, начато исследование доказательств, предоставленных стороной обвинения и исследовано 1 том материалов”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что очередное заседание запланировано на 10:00 10 января 2020 года.

Напомним, в ВАКС объявили обвинительный акт по делу экс-руководителя ГПЗКУ.

По версии САП, в 2015 году руководитель “Государственной зерновой корпорации Украины” подписал два договора по поставке кукурузы с ПАО “Рокитнянский комбинат хлебопродуктов” и ПАО “Василькивхлибпродукт”. В дальнейшем, как отмечается, глава корпорации дал указание на перечисление средств в сумме почти 50 млн гривен и 38,5 млн гривен в качестве предоплаты на выполнение вышеупомянутых соглашений. Однако поставки зерновых так и не были осуществлены. Как следствие, корпорация потеряла более 88 млн гривен, которые после перечисления как предоплата были использованы третьими лицами на удовлетворение собственных потребностей.

Как сообщалось ранее, во время досудебного расследования ПАО “Рокитнянский комбинат хлебопродуктов” возмещены убытки ПАО “ГПЗКУ” в сумме 49 млн 893 тыс. гривен.

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