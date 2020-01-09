ВАКС розпочав дослідження доказів у справі екскерівника ДПЗКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочав дослідження доказів у справі стосовно екскерівника ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” (ДПЗКУ) та двох директорів інших товариств, обвинувачених у розтраті понад 88 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
«На засіданні, що відбулось 9 січня 2020 року, розпочато дослідження доказів, наданих стороною обвинувачення та досліджено 1 том матеріалів», - йдеться в повідомленні.
Також, повідомляється, що чергове засідання заплановано на 10:00 10 січня 2020 року.
Нагадаємо, у ВАКС оголосили обвинувальний акт у справі екскерівника ДПЗКУ.
За версією САП, у 2015 році керівник "Державної зернової корпорації України" підписав два договори щодо поставки кукурудзи з ПАТ "Рокитнянський комбінат хлібопродуктів" та ПАТ "Васильківхлібпродукт". У подальшому, як зазначається, очільник корпорації надав вказівку на перерахування коштів у сумі майже 50 млн гривень та 38,5 млн гривень як передоплати на виконання вищезгаданих угод. Проте поставки зернових так і не були здійснені. Як наслідок, корпорація втратила понад 88 млн гривень, які після перерахування як передоплати були використані третіми особами на задоволення власних потреб.
Як повідомлялося раніше, під час досудового розслідування ПАТ “Рокитнянський комбінат хлібопродуктів” відшкодовано збитки ПАТ “ДПЗКУ” у сумі 49 млн 893 тис. гривень.