Завтра суд розпочне розгляд справи щодо екс-голови ДПЗКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Печерський районний суд Києва завтра розпочне підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-голови ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація” у змові з керівництвом ПАТ “Рокитнянський комбінат хлібопродуктів” розтрати коштів підприємства в особливо великих розмірах. Про це повідомили УНН у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
“2 лютого 2017 року о 9:00 відбудеться підготовче судове засідання Печерського районного суду Києва з розгляду справи стосовно колишнього голови правління ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України“ за обвинуваченням у вчиненні за попередньою змовою з головою правління ПАТ „Рокитнянський комбінат хлібопродуктів“ розтрати коштів підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України”, — повідомили у САП.
В Антикорупційній прокуратурі нагадали, що 7 грудня до Печерського районного суду Києва направила обвинувальний акт щодо стосовно колишнього голови правління ДПЗКУ.
Слідством встановлено, що екс-керівник ДПЗКУ у березні 2015 року за попередньою змовою з керівником ПАТ “Рокитнянський комбінат хлібопродуктів” підписав договір щодо поставки останнім кукурудзи у кількості 16 тис. 631 тонн.
Далі екс-керівник ДПЗКУ надав вказівку про перерахування, як передоплату на виконання умов договору, грошових коштів у сумі 49 893 000 гривень. Надалі вказані грошові кошти використані третіми особами на задоволення власних потреб.
Під час досудового розслідування ПАТ “Рокитнянський комбінат хлібопродуктів” відшкодовано збитки ПАТ “ДПЗКУ” у сумі 49 млн 893 тис. гривень.