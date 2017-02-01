Завтра суд начнет рассмотрение дела в отношении экс-главы ГПЗКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева завтра начнет подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению экс-главы ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" в сговоре с руководством ПАО "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов" растраты средств предприятия в особо крупных размерах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"2 февраля 2017 года в 9:00 состоится подготовительное судебное заседание Печерского районного суда Киева по рассмотрению дела в отношении бывшего председателя правления ПАО" Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины "по обвинению в совершении по предварительному сговору с председателем правления ПАО" Рокитнянский комбинат хлебопродуктов "растраты средств предприятия в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, то есть совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины ", - сообщили в САП.
В Антикоррупционной прокуратуре напомнили, что 7 декабря в Печерский районный суд Киева направили обвинительный акт по отношении бывшего председателя правления ГПЗКУ.
Следствием установлено, что экс-руководитель ГПЗКУ в марте 2015 года по предварительному сговору с руководителем ПАО "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов" подписал договор о поставке в последний кукурузы в количестве 16 тыс. 631 тонн.
Далее экс-руководитель ГПЗКУ дал указание о перечислении, как предоплату на выполнение условий договора, денежных средств в сумме 49,893 млн. гривен. В дальнейшем указанные денежные средства использованы третьими лицами на удовлетворение собственных потребностей.
Во время досудебного расследования ПАО "Рокитнянскому комбинату хлебопродуктов" возмещены убытки ПАО "ГПЗКУ" в сумме 49 млн 893 тыс. гривен.