ВАКС назначил рассмотрение по существу дела Грымчака
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд планирует 8 сентября начать рассмотрение по существу дела бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Рассмотрение уголовного производства по сути по обвинению экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и его предполагаемого сообщника запланировано на 8 сентября 2020 года на 14:00", - говорится в сообщении.
Напомним, ВАКС продлил ночной домашний арест экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку до 2 ноября.
Как сообщалось, ранее ВАКС смягчил меру пресечения экс-замглавы МинВОТ Грымчаку.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство по обвинению Грымчака и его помощника.
Как сообщалось, в прошлом году 14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". По версии следствия, подозреваемые требовали более 1 миллиона долларов за предоставление "определенных услуг".