ВАКС продовжив нічний домашній арешт Гримчаку до листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив нічний домашній арешт ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку до 2 листопада, передає кореспондент УНН.
“Продовжити Гримчаку до 2 листопада...строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати житло у нічний час”, — сказав суддя.
Також Гримчаку продовжили строк дії обовязків, а саме прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою; утримуватися від спілкування із підозрюваним та свідками; здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.
Як повідомлялося, ВАКС пом’якшив запобіжний захід ексзаступнику МінТОТ Гримчаку.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника.
Як повідомлялося, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його “помічника”. За версією слідства, підозрювані вимагали понад 1 мільйон доларів за надання “певних послуг”.