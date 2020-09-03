ВАКС продолжил ночной домашний арест Грымчаку до ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил ночной домашний арест экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку до 2 ноября, передает корреспондент УНН.
“Продолжить Грымчаку до 2 ноября ... срок содержания под домашним арестом с запретом покидать жилье в ночное время”, — сказал судья.
Также Грымчаку продлили срок действия обязанностей, а именно прибывать к детективу, прокурору или в суд по каждому их вызову и требованию; воздерживаться от общения с подозреваемым и свидетелями; сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля.
Как сообщалось, ВАКС смягчил меру пресечения экс-заместителю МинВОТ Грымчаку.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство по обвинению бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника.
Как сообщалось 14 августа задержали Юрия Грымчака и его “помощника”. По версии следствия, подозреваемые требовали более 1 млн долларов за предоставление “определенных услуг”.