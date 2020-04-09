ВАКС пом’якшив запобіжний захід ексзаступнику МінТОТ Гримчаку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“Сьогодні, 9 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора щодо продовження запобіжного заходу ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Так, його цілодобовий домашній арешт змінений на нічний — із 22:00 до 6:00”, — йдеться в повідомленні.
Також Гримчаку продовжено строк дії обов’язків на шістдесят днів — до 12 червня 2020 року включно.
“Колишній заступник МінТОТ зобов’язаний прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою; утримуватися від спілкування із підозрюваним та свідками; здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його “помічника”. За версією слідства, підозрювані вимагали понад 1 мільйон доларів за надання “певних послуг”.
Також у справі завершено досудове розслідування із кваліфікацією “шахрайство та підбурювання до надання неправомірної вигоди”.