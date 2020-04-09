ВАКС смягчил меру пресечения экс-заместителю МинТОТ Грымчаку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
“Сегодня, 9 апреля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Так, его круглосуточный домашний арест изменен на ночной — с 22:00 до 6:00”, — говорится в сообщении.
Также Грымчаку продлен срок действия обязанностей на шестьдесят дней — до 12 июня 2020 года включительно.
“Бывший заместитель МинТОТ обязан прибывать к детективу, прокурору или суду за каждым их вызовом и требованием; воздерживаться от общения с подозреваемым и свидетелями; сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля”, — отмечается в сообщении.
Напомним, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его “помощника”. По версии следствия, подозреваемые требовали более 1 миллион долларов за предоставление “определенных услуг”.
Также по делу завершено досудебное расследование с квалификацией “мошенничество и подстрекательство к предоставление неправомерной выгоды”.