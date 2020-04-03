САП завершила досудове розслідування у справі Гримчака

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Завершено досудове розслідування у справі стосовно колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його спільника Ігоря Овдієнка, підозрюваних у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.