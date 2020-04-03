САП завершила досудове розслідування у справі Гримчака
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Завершено досудове розслідування у справі стосовно колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його спільника Ігоря Овдієнка, підозрюваних у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
"Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та його спільника, підозрюваних у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.
Також на сьогодні детективами НАБУ відкрито підозрюваним та їх адвокатам матеріали справи для ознайомлення.
"Після чого обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - зазначається у повідомленні.
Як нагадує САП, протягом 6 місяців до Гримчака було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після чого запобіжний захід було змінено на цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його "помічника". За версією слідства, підозрювані вимагали понад 1 мільйон доларів за надання певних послуг.