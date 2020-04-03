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САП завершила досудове розслідування у справі Гримчака

САП завершила досудове розслідування у справі Гримчака

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Завершено досудове розслідування у справі стосовно колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його спільника Ігоря Овдієнка, підозрюваних у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.

"Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та його спільника, підозрюваних у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Також на сьогодні детективами НАБУ відкрито підозрюваним та їх адвокатам матеріали справи для ознайомлення.

"Після чого обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - зазначається у повідомленні.

Як нагадує САП, протягом 6 місяців до Гримчака було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після чого запобіжний захід було змінено на цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його "помічника". За версією слідства, підозрювані вимагали понад 1 мільйон доларів за надання певних послуг.

Українські Національні Новини

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