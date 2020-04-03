САП завершила досудебное расследование по делу Грымчака
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Завершено досудебное расследование по делу в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его сообщника Игоря Овдиенко, подозреваемых в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его сообщника, подозреваемых в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Также сегодня детективами НАБУ открыто подозреваемым и их адвокатам материалы дела для ознакомления.
"После чего обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.
Как напоминает САП, в течение 6 месяцев до Грымчака была применена мера пресечения в виде содержания под стражей. После чего мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест.
Напомним, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". По версии следствия, подозреваемые требовали более 1 млн долларов за предоставление определенных услуг.