САП завершила досудебное расследование по делу Грымчака

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Завершено досудебное расследование по делу в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его сообщника Игоря Овдиенко, подозреваемых в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.