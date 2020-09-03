ВАКС призначив розгляд по суті справи Гримчака
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд планує 8 вересня почати розгляд по суті справи колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.
“Розгляд кримінального провадження по суті за обвинуваченням ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та його ймовірного спільника заплановано на 8 вересня 2020 року на 14:00”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ВАКС продовжив нічний домашній арешт ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку до 2 листопада.
Як повідомлялося, раніше ВАКС пом’якшив запобіжний захід ексзаступнику голови МінТОТ Гримчаку.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження за обвинуваченням Гримчака та його помічника.
Як повідомлялося, торік 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його “помічника”. За версією слідства, підозрювані вимагали понад 1 мільйон доларів за надання “певних послуг”.