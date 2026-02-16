ВАКС оправдал экс-замглавы Днепропетровской ОВА: дело вновь обнажило вопросы к противоправным методам НАБУ и САП

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего первого заместителя председателя Днепропетровской областной администрации Владимира Орлова по инкриминируемому антикоррупционерами делу о якобы взяточничестве. Суд пришел к выводу о необоснованности обвинений, что фактически поставило под сомнение действия детективов НАБУ и прокуроров САП в резонансном деле, длившемся более двух лет.

Как рассказал Орлов в интервью, самое жесткое давление, по его словам, происходило еще на этапе досудебного расследования. Следствие длилось с мая 2024 года и, по утверждению экс-чиновника, несмотря на отсутствие убедительных доказательств, целенаправленно доводилось до суда. Сопровождалось это психологическим давлением и огромным залогом в 22 млн грн, который стал ударом не только по нему, но и по его семье.

"Два момента. Первый — попытка сломать меня через залог в 22 миллиона гривен. Это был вызов не только мне, а моей семье. И второе — абсолютная безнаказанность провокаторов и невозможность апеллировать к правоохранительным органам. Людей с криминальным прошлым ставят в центр дела, и это считается нормой. Детективы, видя, что натянуть сову на глобус нельзя, все равно продолжают это делать", - отметил Орлов.

По его словам, детективов интересовали прежде всего телефон и контакты, а не фактические доказательства. Орлов также публично заявил о разговоре с детективом НАБУ, во время которого, как он утверждает, ему фактически предлагали "сотрудничество" в обмен на нужные следствию контакты.

"Помню, после избрания меры пресечения у меня был разговор с детективом НАБУ Гейко. Он четко сказал: "У нас нет задачи посадить кого-то в тюрьму. Нас интересуют контакты в вашей телефонной книжке. Если вы готовы к сотрудничеству — у вас немного времени. Нам нужны все, кроме Сергея Лысака." Это была прямая попытка втянуть меня в игру, которая базируется не на правосудии, а на схемах. Но я человек, который не готов торговать принципами или предавать, даже ради собственного спасения — особенно когда не чувствуешь за собой вины", - рассказал Орлов.

Дело в суде поддерживала группа прокуроров САП, в которую входил лично руководитель антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко. Расследование же вели детективы НАБУ под руководством его директора Семена Кривоноса.

Вердикт Высшего антикоррупционного суда стал еще одним примером, когда судебный контроль пересмотрел результаты громкого антикоррупционного расследования. На этом фоне снова активизировались дискуссии относительно методов работы НАБУ и САП, а также границ допустимого давления на подозреваемых.

По данным СМИ, в группу детективов НАБУ входили Алексей Гейко, Виктория Азарян, Нестеренко, Андрей Денисюк (уволился из НАБУ из-за дела о закупке дронов в рамках проекта "Армия дронов"), Назарий Кравчук, Марина Лобко, Владимир Витковский, Антон Прокопенко, Василий Бучинский, Сергей Жувака, Александр Коновальчук.

В группу прокуроров, помимо самого руководителя САП Александра Клименко, входили антикоррупционные прокуроры Сергей Савицкий (известный тем, что в суде по делу "Мидас" заявлял о якобы дружеских отношениях Миндича и президента Украины Владимира Зеленского), Игорь Ткач (прокурор по делу нардепа Анатолия Гунько), а также Елена Дроботова и Валентина Гребенюк, чьи родственники проживают в России.

За последнее время это не единичный случай: ВАКС и его апелляционная палата только за неделю вынесли три оправдательных приговора по делам, расследованным антикоррупционными органами.

Речь идет об обвинениях: экс-заместителя Днепровской ОВА Владимира Орлова, директора национального природного парка "Хотинский" и судьи Татьяны Денисюк, которую оправдала уже апелляционная палата ВАКС.

Также напомним, в сентябре 2025 года НАБУ закрыло уголовное производство в отношении компании "Термал Вижн Текнолоджис" (бренд Archer), производителя тепловизионных прицелов для ВСУ, из-за недостаточности доказательств состава преступления. Дело, начатое в 2023 году, касалось якобы растраты средств (1,5 млрд грн) и задержек поставок, что, как утверждали в компании, было безосновательным, а обыски парализовали работу.